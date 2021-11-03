Ноутбук, часы и телефон житель Калужской области украл у своего приятеля

Пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району в среду, 3 ноября, рассказывает о возбуждении уголовного дела на 61-летнего жителя Малоярославца за кражу.

Он обокрал квартиру своего знакомого, вынеся ноутбук, телефон и наручные часы на общую сумму 63 000 рублей.

- Потерпевший встретил на улице своего знакомого, в ходе разговора с которым пригласил гражданина к себе домой, - уточняет пресс-служба УМВД. - Выпив немного спиртного, гость уснул прямо во время застолья. Хозяин квартиры решил ненадолго отлучиться по делам, а вернувшись, обнаружил, что знакомый бесследно исчез, а вместе с ним исчезли и личные вещи потерпевшего. Со слов мужчины, он даже и представить не мог, где и как ему искать недобросовестного гостя, так как он не владеет информацией о месте проживания и номере телефона знакомого, и именно поэтому ему и пришлось обратиться за помощью в полицию.

Вор уже имел судимость ранее. Он сознался в краже и рассказал, что смог продать украденное прямо на улице случайным прохожим. На полученные деньги купил выпивку и закуску и пошел домой.

Расследование продолжается.

Тем временем 24-летний калужанин расстрелял чужую машину во время ссоры.

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