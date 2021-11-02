В Калуге 47-летний мужчина пострадал в столкновении «Лады» и «Шевроле»

Около 13:30 в понедельник, 1 ноября, на дороге Калуга – Перемышль недалеко от деревни Андреевское столкнулись легковые автомобили «Лада Гранта» и «Шевроле Каптива». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады» ехал в сторону Перемышля, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Шевроле».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии. Врачи скорой оказали ему помощь на месте происшествия.

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