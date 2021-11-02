В Калужской области 18-летняя девушка пострадала в столкновении «Ниссана» и «Лады»

Около 20:20 в понедельник, 1 ноября, на 90 километре трассы М3 «Украина» в районе Ворсино 18-летняя девушка пострадала в столкновении легковых автомобилей «Ниссан» и «Лада». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Ниссана» двигался в сторону Калуги по левой полосе, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу».

Различные травмы получила 18-летняя пассажирка «Лады». Ее доставили в обнинскую КБ №8. Врачи оказали девушке помощь и отпустили домой.

Фото с места аварии.

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