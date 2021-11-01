В Калужской области 21-летний водитель «Газели» сбил мотоциклиста

В субботу, 30 октября, на 96 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе сбили мотоциклиста. ДТП произошло в районе Балабаново. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 16:15 на нерегулируемом перекрестке 21-летний водитель «Газели» при повороте не уступил дорогу 31-летнему мотоциклисту на «Ямахе».

Мотоциклист получил различные травмы.

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