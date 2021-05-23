В Калужской области крупный пожар произошел в ангаре с паллетами

В субботу, 22 мая, крупный пожар произошел на улице Лермонтова в городе Балабаново Калужской области. Там загорелись деревянные паллеты на улице и внутри огромного ангара Информация о пожаре поступила в 15:25, сообщает региональное ГУ МЧС.

На месте работало 12 расчетов спасателей. Они сражались с огнем несколько часов.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 2500 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара в Балабаново устанавливаются.

Фото с места пожара.