В Калуге движение на Грабцевском шоссе затруднено из-за ДТП

Около 11:00 в пятницу, 12 февраля, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе нефтебазы произошло ДТП.

Там столкнулись «Жигули» и грузовик, посыпавший дорогу песком, сообщают очевидцы в группе «Калуга ДТП».

Движение затруднено в обе стороны. Пробка в сторону центра растянулась на километр.

Ранее сообщалось о пробке на Грабцевском шоссе в районе МРЭО. Там дорогу перегородила фура.

В пятницу из-за продолжающегося снегопада в Калуге затруднено движение в разных частях города. Пробки наблюдаются на Старом Торге, улицах Ленина и Кутузова, в Турынино, на Киевском проезде. За ночь выпала недельная норма осадков.

По прогнозам синоптиков, снег перестанет сыпать только утром в субботу.

Тем временем

В Калужской области на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе погиб водитель «Фольксвагена». Опубликованы фото и подробности.