В Калужской области за два выходных дня произошло 81 ДТП

В субботу и воскресенье, 30-31 января, в Калужской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. ДТП, в которых пострадали люди не зарегистрировано, сообщили утром в понедельник в региональном управлении ГИБДД.

Это довольно редкая ситуация, так как обычно в один выходной день в Калужской области фиксируется 2-3 ДТП с пострадавшими.

- Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области сообщает, что на территории области проводится профилактическая акция «Юный участник дорожного движения», основная цель которой – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, - напомнили также в дорожной полиции.