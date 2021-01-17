В Калуге нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика

Как мы уже рассказывали, 17 января в Калуге ушел из дома и не вернулся 11-летний мальчик. Вечером в воскресенье волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что ребенок найден живым.

Где он находился, не уточняется. Однако очевидцы писали в социальных сетях, что видели похожего мальчика на пешеходной части улицы Театральной.

Днем ранее, напомним, в Калуге нашли живым пропавшего мужчину.

Тем временем

В Калуге родила ребенка 17-летняя девушка, а 76-летний пенсионер женился. Подробности.