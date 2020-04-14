В Калужской области собирают вещи для семьи, у которой сгорел дом

В субботу, 11 апреля, около семи часов вечера произошёл пожар в деревне Шемякино Малоярославецкого района Калужской области.

- Дом сгорел за какие-то полчаса. Слава Богу, все живы и почти здоровы. Сгорело абсолютно всё, кроме документов, ничего не удалось спасти, - сообщает знакомая семьи, волонтёр Анна Алешникова.

Районная администрация обещала оказать семье поддержку. Решается вопрос по предоставлению делянки под вырубку 70 кубометров леса для строительства нового дома.

В доме проживала пожилая семейная пара. Они нуждаются в одежде и обуви.

Для главы семьи нужна обувь 44 размера, одежда - 58-60, для хозяйки сгоревшего дома: обувь 39-40 размера, одежда - 52-54.

Также им необходимы средства гигиены, постельное бельё, подушки и одеяло.

Все, кто желает оказать семье помощь, могут обращаться в группу «Прогулки по Обнинску».