Инкассаторская машина сгорела ночью в Калуге

В ночь на воскресенье, 1 марта, на улице Баррикад в Калуге сгорел инкассаторский фургон. Пожар начался около 02:00, сообщили kp40 в ГУ МЧС по Калужской области.

На место происшествия выезжали шесть спасателей на двух машинах. Никто из людей не пострадал.

О причинах возгорания пока не сообщается, но очевидцы в социальных сетях рассказали, что этот фургон стоял разбитым после ДТП несколько недель.

Пожар тушили шесть спасателей.

Напомним, в Калуге в субботу, 29 февраля, сгорел ПАЗ, а рядом с Воротынском вспыхнул автобус, перевозивший 47 туристов.