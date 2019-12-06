Дорожники оставили калужан без воды

В пятницу, 6 декабря, у многих калужан могли наблюдаться проблемы с холодной водой. Это связано с повреждением кабелей, которые идут к Окскому водозабору.

- В связи с повреждением двух электрических кабелей в районе Окского водозабора при производстве земляных работ ООО ТК «Руслан-1» с 11:30 снижено давление холодного водоснабжения на Правом берегу, в Шопино, Чижовке, Рождествено, Рождественских Прудах, Секиотово, Ромодановских Двориках, Европейском квартале, - рассказали нам в городской управе.

Также наблюдалось пониженное давление холодного водоснабжения в центральной части города.

Позже в горуправе рассказали, что электроснабжение водозабора восстановлено.