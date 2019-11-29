Водитель погиб, выбежав за пончиками

Около 17 часов в четверг, 28 ноября, в Боровском районе на 89 километре трассы М3 «Украина» произошла смертельная авария.

По предварительным данным, водитель «Киа» остановился на обочине, чтобы купить пончиков в кафе, расположенном через дорогу. Мужчина стал перебегать оживлённую трассу, но в этот момент его сбил автомобиль «Шкода», двигавшийся со стороны Калуги. От удара человека отбросило на встречную полосу прямо под колеса грузовика «Форд». Мужчина погиб на месте.

В управлении ГИБДД по Калужской области уточнили, что погибшему было 67 лет.

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