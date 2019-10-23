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Водитель «Ижа» погиб в аварии с грузовиком

23.10.2019 15:25 0 936 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Водитель «Ижа» погиб в аварии с грузовиком

Как мы уже рассказывали, днём во вторник, 22 октября, возле деревни Борисово Боровского района столкнулись автомобили «Иж Ода» и МАЗ. В среду в полиции уточнили, что в этом ДТП погиб водитель легковушки.

По предварительным данным ГИБДД, 60-летний мужчина ехал за рулём «Ижа» вслед за грузовиком, не учел дистанцию и врезался в МАЗ.

Предполагаемый виновник аварии скончался на месте.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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