Водитель «Ижа» погиб в аварии с грузовиком

Как мы уже рассказывали, днём во вторник, 22 октября, возле деревни Борисово Боровского района столкнулись автомобили «Иж Ода» и МАЗ. В среду в полиции уточнили, что в этом ДТП погиб водитель легковушки.
По предварительным данным ГИБДД, 60-летний мужчина ехал за рулём «Ижа» вслед за грузовиком, не учел дистанцию и врезался в МАЗ.
Предполагаемый виновник аварии скончался на месте.
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