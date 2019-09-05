Авария на Болдина попала на запись регистратора

Как мы уже рассказывали, днём во вторник, 3 сентября, на улице Болдина в Калуге столкнулись «Жигули» и «Ниссан».

По предварительным данным ГИБДД, 34-летний мужчина за рулём «Жигулей» поворачивал налево и не пропустил «Ниссан». Травмы в аварии получил сам предполагаемый виновник.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложили видеозапись с регистратора, установленного в «Ниссане».

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