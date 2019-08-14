Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 14 августа
$ 65.60 0.17
73.41 0.29
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

22-летнюю девушку сбили рядом с переходом

14.08.2019 12:20 0 964 Дмитрий Ивьев
22-летнюю девушку сбили рядом с переходом

Днём во вторник, 13 августа, на площади рядом с вокзалом в Малоярославце произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, под колёса «Фольксвагена» попала 22-летняя девушка, которая пересекала проезжую часть рядом с переходом. У пострадавшей зафиксированы различные травмы.

За рулём авто находилась 33-летняя женщина.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Массовая авария на Киевской трассе: пострадал 28-летний мужчина 14.08.2019 10:51

Шестилетний мальчик попал под колёса «Киа» 13.08.2019 15:03

17-летнюю девушку сбили на Грабцевском шоссе 13.08.2019 12:16

«Лада» сбила пешехода на улице Гагарина 12.08.2019 16:30

Три сотрудника УФСИН погибли в аварии на дороге Калуга – Тула 12.08.2019 15:53

Народные новости
37 0
ФГН
741 5
jorOr
2230 8
Viktorch1311

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область
сб 17 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга

Для детей

пт 16 августа, 12:00
Фестиваль «Дети за здоровый образ жизни»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 18 августа, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор

Концерты

пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки

Кино

Однажды в… Голливуде
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Король Лев
Форсаж: Хоббс и Шоу
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»

ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей

ВТБ закрыл сделку по покупке доли в ГК РТК

ВТБ выдал Группе ПИК проектное финансирование на строительство более 600 тысяч квадратных метров

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.