22-летнюю девушку сбили рядом с переходом

Днём во вторник, 13 августа, на площади рядом с вокзалом в Малоярославце произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, под колёса «Фольксвагена» попала 22-летняя девушка, которая пересекала проезжую часть рядом с переходом. У пострадавшей зафиксированы различные травмы.
За рулём авто находилась 33-летняя женщина.
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