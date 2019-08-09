В ГИБДД назвали места, где чаще всего происходят ДТП в Калуге

За полгода в Калуге произошло 214 ДТП, в которых погибли 7 человек, 277 получили ранения. Такую информацию сотрудники ГИБДД сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в пятницу, 9 августа.
По сравнению с прошлым годом автомобилисты стали чаще сбивать калужан на «зебрах» - пострадали 19 человек.
Сотрудники ГИБДД выделили места концентрации ДТП:
- Заколдованный перекресток, - сказал по поводу перекрёстка улиц Заводской-Маяковского начальник Центра ОДД МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ. - Раз в 5 лет почему-то случаются ДТП. Установили светофорный объект. Вроде, все нормализовалось. Прошло 4 года, появился большой микрорайон. Поменяли режим светофорного объекта, знаки другие поставили. Будем дальше смотреть.
Также сотрудники ГИБДД назвали потенциально опасные участки:
В этом году произошло 23 ДТП с участием общественного транспортом. Чаще всего в ДТП попадают водители УКТ.
Уважаемые читатели, а как, по вашему мнению, можно было бы уменьшить количество аварий в Калуге? Пишите в комментариях!
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