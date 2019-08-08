Пожилой мужчина пропал в лесу

В среду, 7 августа, в районе деревни Чубарово Жуковского района ушёл в лес собирать грибы и не вернулся 78-летний Виктор ХАБАРОВ.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» собираются проводить поиски на месте происшествия. Сбор назначен на вечер четверга, подробную информацию можно узнать у организаторов по телефону +79611212469.

Приметы:

Костюм песочного цвета,

черные кожаные ботинки,

рост 190 см,

нормального телосложения,

волосы седые короткие.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.