Пожилой мужчина пропал в лесу

В среду, 7 августа, в районе деревни Чубарово Жуковского района ушёл в лес собирать грибы и не вернулся 78-летний Виктор ХАБАРОВ.
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» собираются проводить поиски на месте происшествия. Сбор назначен на вечер четверга, подробную информацию можно узнать у организаторов по телефону +79611212469.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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