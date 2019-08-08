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Пожилой мужчина пропал в лесу

08.08.2019 16:28 1 501 Дмитрий Ивьев
Пожилой мужчина пропал в лесу

В среду, 7 августа, в районе деревни Чубарово Жуковского района ушёл в лес собирать грибы и не вернулся 78-летний Виктор ХАБАРОВ.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга» собираются проводить поиски на месте происшествия. Сбор назначен на вечер четверга, подробную информацию можно узнать у организаторов по телефону +79611212469.

Приметы:

  • Костюм песочного цвета,
  • черные кожаные ботинки,
  • рост 190 см,
  • нормального телосложения,
  • волосы седые короткие.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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