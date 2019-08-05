Рулоны гидроизоляции раздавили рабочего на обнинской стройке

Около 9:30 в понедельник, 5 августа, на проспекте Маркса в Обнинске на стройке погиб рабочий.
По предварительным данным, около 9 утра на территорию стройки заехала фура с рулонами гидроизоляции. Рабочие из Средней Азии практически сразу начали её разгружать и поднимать гидроизоляцию на крышу здания. Во время одного из таких подъемов крановщик палетой зацепил борт фуры. Рулоны гидроизоляции с большой высоты упали на стропальщика. От полученных травм молодой человек погиб на месте.
Следователи проводят проверку.
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