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Рулоны гидроизоляции раздавили рабочего на обнинской стройке

05.08.2019 12:26 0 814 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
Рулоны гидроизоляции раздавили рабочего на обнинской стройке

Около 9:30 в понедельник, 5 августа, на проспекте Маркса в Обнинске на стройке погиб рабочий.

По предварительным данным, около 9 утра на территорию стройки заехала фура с рулонами гидроизоляции. Рабочие из Средней Азии практически сразу начали её разгружать и поднимать гидроизоляцию на крышу здания. Во время одного из таких подъемов крановщик палетой зацепил борт фуры. Рулоны гидроизоляции с большой высоты упали на стропальщика. От полученных травм молодой человек погиб на месте.

Следователи проводят проверку.

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Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
Тэги: происшествие фоторепортаж
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