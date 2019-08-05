Женщина насмерть сбила пешехода

Вечером в субботу, 3 августа, в Думиничском районе погиб 60-летний мужчина. Авария произошла примерно в 21:20.

По предварительным данным ГИБДД, 29-летняя женщина за рулём автомобиля Datsun ехала со стороны села Вертное в сторону Думиничей и сбила 60-летнего мужчину. Отмечается при этом, что погибший находился на проезжей части, не собираясь её переходить.

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