Бабушка на «Ниссане» протаранила дерево

Около 19:30 в среду, 31 июля, на дороге между Малоярославцем и селом Недельное произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 71-летняя женщина за рулём «Ниссана» ехала в сторону районного центра, не справилась с управлением и съехала в кювет. Там машина врезалась в дерево.

Пенсионерка попала в больницу с различными травмами, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

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