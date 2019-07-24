Мотоциклист врезался в «Кадиллак» на Киевской трассе

Утром во вторник, 23 июля, авария произошла в Боровском районе на трассе М3 «Украина».

По предварительной информации ГИБДД, виновником происшествия стал 53-летний мотоциклист. В левой полосе он ехал за «Кадиллаком», не соблюдал нужную дистанцию и протаранил легковушку.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник.

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