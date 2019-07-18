В столкновении «Нивы» и «буханки» пострадали четыре человека

Днём в среду, 17 июля, рядом с Сухиничами в районе деревни Костино столкнулись автомобили «Нива» и УАЗ.
Виновником ДТП стал 57-летний водитель «Нивы», озвучили предварительную версию в ГИБДД. По данным инспекторов, он нарушил правила расположения авто на проезжей части и допустил столкновение со встречной «буханкой».
Различные травмы в аварии получили четверо мужчин – водитель и пассажир УАЗа, а также два пассажира «Нивы».
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
79-летняя женщина погибла в сгоревшем доме 18.07.2019 15:19
Отравление в детском саду: пострадали как минимум 9 малышей 18.07.2019 14:34
Автобус сбил мужчину на улице Кирова 18.07.2019 12:39
Волонтёры всю ночь искали женщину, а она наслаждалась природой 18.07.2019 12:04
Проверка слуха: дети отравились в саду 18.07.2019 11:35
ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: