В столкновении «Нивы» и «буханки» пострадали четыре человека

Днём в среду, 17 июля, рядом с Сухиничами в районе деревни Костино столкнулись автомобили «Нива» и УАЗ.

Виновником ДТП стал 57-летний водитель «Нивы», озвучили предварительную версию в ГИБДД. По данным инспекторов, он нарушил правила расположения авто на проезжей части и допустил столкновение со встречной «буханкой».

Различные травмы в аварии получили четверо мужчин – водитель и пассажир УАЗа, а также два пассажира «Нивы».

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