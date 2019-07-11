Пропавшего мальчика нашли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в селе Росва на территории Калуги 9 июля пропал 13-летний мальчик. Он ушёл из дома и не выходил на связь. Мама школьника обратилась в полицию.

Вечером в среду, 10 июля, стало известно, что мальчика нашли.

- На поиски мальчика были ориентированы все наружные наряды полиции, - рассказали нам в УМВД по Калужской области. - Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска провели комплекс мероприятий, направленный на розыск пропавшего мальчика: опросили местных жителей, установили круг знакомых, друзей, места возможного нахождения ребенка.

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