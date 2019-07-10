Пропавшего из больницы мужчину нашли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 8 июля, около 5 утра из больницы в Анненках ушёл в неизвестном направлении 66-летний мужчина. На связь с родственниками он не выходил, дома не появлялся.
Поиском человека занимались волонтёры из отряда «Лиза Алерт Калуга».
Найти пенсионера удалось только вечером 9 июля. Его жизни ничего не угрожает.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Трое детей пострадали в аварии на дороге Калуга-Таруса 10.07.2019 12:53
Пропал 34-летний мужчина 10.07.2019 12:27
13-летний мальчик пропал в Калуге 10.07.2019 11:20
Причину столкновения автобуса и ритуальной машины назвали в полиции 10.07.2019 11:02
25-летний парень разбился, сорвавшись с балкона 10.07.2019 10:20
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: