Пропавшего из больницы мужчину нашли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 8 июля, около 5 утра из больницы в Анненках ушёл в неизвестном направлении 66-летний мужчина. На связь с родственниками он не выходил, дома не появлялся.

Поиском человека занимались волонтёры из отряда «Лиза Алерт Калуга».

Найти пенсионера удалось только вечером 9 июля. Его жизни ничего не угрожает.

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