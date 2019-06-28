Лошади заживо сгорели в конюшне

На днях в СНТ «Ромашка» в Белоусово пожар произошёл в частной конюшне. В огне погибли находившиеся в здании две кобылы, жеребенок и осел.
Близкие хозяйки конюшни сообщают, что это был поджог – дело рук каких-то недоброжелателей, сообщает в пятницу, 28 июня, obninsk.name. По неподтвержденной информации, на месте происшествия полицейские обнаружили бутылку с зажигательной смесью.
Владелицу конюшни в СНТ знают практически все, местные девчонки помогали ей с животными, говорили, что в своих лошадях она души не чаяла, безмерно любила и очень о них заботилась . Более того, на конюшне часто устраивались акции для детей.
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