«Лада» перевернулась на трассе

Около 5 утра в понедельник авария произошла в Малоярославецком районе на трассе А130.

По предварительной информации ГИБДД, 50-летний водитель «Лады Гранта» ехал в сторону Москвы и во время снегопада неправильно выбрал скорость движения. Автомобилист не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

В больницу попал 48-летний пассажир легковушки.

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