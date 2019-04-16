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«Лада» перевернулась на трассе

16.04.2019 10:47 5 1213 Дмитрий Ивьев
«Лада» перевернулась на трассе

Около 5 утра в понедельник авария произошла в Малоярославецком районе на трассе А130.

По предварительной информации ГИБДД, 50-летний  водитель «Лады Гранта» ехал в сторону Москвы и во время снегопада неправильно выбрал скорость движения. Автомобилист не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

В больницу попал 48-летний пассажир легковушки.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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