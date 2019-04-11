12-летнюю девочку сбили в Калуге

Около 17:30 в среду, 10 апреля, на перекрестке улиц Королёва и Гагарина в Калуге под колёса авто попал ребёнок.

По предварительным данным, 33-летний мужчина ехал на «Тойоте» по улице Гагарина и не пропустил 12-летнюю школьницу, пересекавшую проезжую часть по переходу.

У ребёнка зафиксированы различные травмы, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

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