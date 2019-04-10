«Мицубиси» врезался в «Тойоту», у которой закончился бензин

Около 17 часов во вторник, 9 апреля, на 113 километре дороги М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошла авария.
Водитель автомобиля «Тойота» с женой и двумя детьми ехал из Калуги в Москву. Но у него неожиданно закончился бензин. По словам водителя, скорее всего, сгорел датчик топлива. Мужчина прижался к обочине, выставил знак аварийной остановки и стал дожидаться помощи. Но вскоре в его машину на высокой скорости врезался автомобиль «Мицубиси».
По словам водителя «Мицубиси», он не заметил «Тойоту» из-за попутной фуры, которая резко сменила траекторию движения.
По предварительным данным, в аварии пострадали двое детей 1 и 7 лет, которые сидели в «Тойоте». Их отвезли в районную больницу.
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