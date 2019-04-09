Гибель ребёнка в ДТП: водитель «ИЖа» был пьян, а КамАЗ не уступил дорогу

Как мы уже рассказывали, 3 июня прошлого года в Жуковском районе на окраине города Белоусово произошло смертельное ДТП. На днях завершилось расследование.

Авария произошла на 104 километре трассы Москва-Рославль около 20:00. Двое приятелей, владельцы участков в садовом обществе, на автомобиле «Иж» поехали в Белоусово, чтобы снять деньги с банковской карты. Вместе с ними отправились покататься соседские мальчишки. На обратном пути владелец машины уступил место за рулём другу. Недалеко от белоусовской промплощадки они встретили КамАЗ, ехавший со стороны Москвы и тянувший на жёсткой сцепке ещё один такой же автомобиль. Водитель грузовика стал заворачивать налево через разделительную полосу и не пропустил легковушку.

В происшествии погибли два пассажира легковушки – 12 и 28 лет.

Нарушение ПДД зафиксировано и со стороны 43-летнего водителя «ИЖа». Он был пьян, пассажиры не были пристегнуты, и машина двигалась по населенному пункту со скоростью около 100 км/ч при ограничении в 60 км/ч.

- Обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», предъявлено двум водителям автомобилей, - рассказали 8 апреля в управлении МВД по Калужской области.

В ближайшее время это дело рассмотрит суд.

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