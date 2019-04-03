Юный водитель перевернулся на «Москвиче»

Около 11 утра во вторник, 2 апреля, на дороге между Спас-Деменском и деревней Теплово произошла авария.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек ехал на «Москвиче» со стороны Спас-Деменска, съехал в правый кювет и перевернулся.

В больницу с различными травмами попали сам автомобилист и его 32-летний пассажир.

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