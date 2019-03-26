Три человека пострадали в аварии на Московской

Как мы уже рассказывали, утром в понедельник, 25 марта, на улице Московской в Калуге на путепроводе столкнулись две машины. В ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным полиции, 40-летняя женщина за рулём «Тойоты» ехала по Московской, не справилась с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал «Рено».

В больницу попал 15-летний пассажир «Тойоты». Также травмы получили предполагаемая виновница и 60-летний водитель «Рено».

Отметим, что очевидцы сообщали о скользкой дороге в это время суток.

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