Три человека пострадали в аварии на Московской

Как мы уже рассказывали, утром в понедельник, 25 марта, на улице Московской в Калуге на путепроводе столкнулись две машины. В ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.
По предварительным данным полиции, 40-летняя женщина за рулём «Тойоты» ехала по Московской, не справилась с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал «Рено».
В больницу попал 15-летний пассажир «Тойоты». Также травмы получили предполагаемая виновница и 60-летний водитель «Рено».
Отметим, что очевидцы сообщали о скользкой дороге в это время суток.
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