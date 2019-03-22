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Очевидцы: водитель влетевшего в столб автобуса не спал вторые сутки

22.03.2019 11:32 2 1714 Дмитрий Ивьев
Очевидцы: водитель влетевшего в столб автобуса не спал вторые сутки

Утром в четверг, 21 марта, на окружной дороге в Калуге в районе съезда на Жерело съехал на обочину и врезался в столб автобус. В управлении ГИБДД по Калужской области нам рассказали, что в этом ДТП никто не пострадал.

В социальных сетях калужане сообщают, что водитель мог заснуть за рулём.

- Сегодня утром ехали на этом автобусе на работу, водитель засыпал, вторые сутки на работе, коллеги, кто впереди сидели, всю дорогу с ним разговаривали, поддерживали, – написала, в частности, девушка в группе «Калуга жесть». – Видимо, на обратном пути мозг не выдержал...

Официально это происшествие в полиции пока не комментировали.

Отметим, что за последние три дня в Калужской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Такой продолжительный период затишья на дорогах наблюдается впервые с начала 2019 года.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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