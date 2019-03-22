Очевидцы: водитель влетевшего в столб автобуса не спал вторые сутки

Утром в четверг, 21 марта, на окружной дороге в Калуге в районе съезда на Жерело съехал на обочину и врезался в столб автобус. В управлении ГИБДД по Калужской области нам рассказали, что в этом ДТП никто не пострадал.
В социальных сетях калужане сообщают, что водитель мог заснуть за рулём.
- Сегодня утром ехали на этом автобусе на работу, водитель засыпал, вторые сутки на работе, коллеги, кто впереди сидели, всю дорогу с ним разговаривали, поддерживали, – написала, в частности, девушка в группе «Калуга жесть». – Видимо, на обратном пути мозг не выдержал...
Официально это происшествие в полиции пока не комментировали.
Отметим, что за последние три дня в Калужской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Такой продолжительный период затишья на дорогах наблюдается впервые с начала 2019 года.
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