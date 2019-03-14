Видео аварии: «Ниссан» и «Киа» столкнулись на Киевской трассе

Около 18 часов во вторник, 12 марта, на трассе М3 «Украина» между Обнинском и Балабаново столкнулись Nissan Pathfinder и Kia Rio. В социальных сетях видео с регистратора «Ниссана» выложил Дмитрий Логинов. Он ищет возможных свидетелей происшествия.
- Особенно важны записи с регистраторов - момент, где первый автомобиль столкнулся с фурой, - просит автор. Связаться с ним можно по телефону +79038120522.
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