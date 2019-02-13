Два человека погибли в лобовой аварии на Киевской трассе

Около 11:25 в среду, 13 февраля, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе лоб в лоб столкнулись «Ауди» и «Шевроле». Погибли два человека.
По предварительным данным ГИБДД, 26-летний водитель «Ауди» двигался со стороны Калуги, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В ДТП погиб предполагаемый виновник и его пассажир. В больницу попали 50-летний водитель «Шевроле» и ещё один пассажир «Ауди».
Точные обстоятельства ДТП будут выяснять следователи.
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