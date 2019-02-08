Скончался актёр Александр Зоточкин

В отделении реанимации одной из московских больниц умер актер театра и кино Александр ЗОТОЧКИН. В четверг, 7 февраля, об этом сообщило агентство НСН.
В мае ему могло бы исполниться 35 лет. Причина смерти актёра не называется. Похороны пройдут в городе Моршанске Тамбовской области.
В нулевые годы Зоточкин работал в Калужском ТЮЗе, а с 2008 по 2013 год - в Калужском драмтеатре. В частности, он играл в популярных спектаклях – «Дом восходящего солнца», «Экспонаты», «Екатерина Ивановна» и других.
После переезда в Москву актер был известен ролями в фильмах «ОСА», «Косатка», «Кино про Алексеева», «Шериф» и «Неравный брак».
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