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Главная > Новости > Происшествия

Опубликовано видео из машины, в которой погиб шестилетний мальчик

08.02.2019 10:47 10 3130 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, в четверг, 7 февраля, возле поликлиники Железнодорожной больницы на улице Болотникова в Калуге загорелся припаркованный автомобиль, в котором находился шестилетний мальчик. Его родители в этот момент ушли на приём к врачу. Очевидцы вытащили ребенка из машины, но врачам не удалось его спасти.

Калужское региональное управление Следственного комитета предоставила нам видео, снятое на месте происшествия. На этих кадрах видно, что сгорел аккумулятор авто, расположенный в данной модели «Ауди» под задним сиденьем. По предварительным данным, произошло короткое замыкание.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы максимум на два года.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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