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В центре Калуги «Пазик» сбил пешехода на «зебре»

05.02.2019 10:35 6 1198 Дмитрий Ивьев
В центре Калуги «Пазик» сбил пешехода на «зебре»

Вечером в понедельник, 4 февраля, на улице Жукова в Калуге рядом с площадью Победы под колёса рейсового автобуса попал 26-летний пешеход.

Автобус ехал по маршруту №4 «Правый берег - Аэропорт» со стороны площади Победы. За рулём находился 50-летний мужчина. По предварительным данным ГИБДД, пострадавший мужчина шёл по «зебре». С различными травмами его отвезли в больницу.

Как сообщили очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», водитель «Пазика» объезжал маршрутку. Пострадавшего мужчину отбросило на несколько метров.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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