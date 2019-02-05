В центре Калуги «Пазик» сбил пешехода на «зебре»

Вечером в понедельник, 4 февраля, на улице Жукова в Калуге рядом с площадью Победы под колёса рейсового автобуса попал 26-летний пешеход.

Автобус ехал по маршруту №4 «Правый берег - Аэропорт» со стороны площади Победы. За рулём находился 50-летний мужчина. По предварительным данным ГИБДД, пострадавший мужчина шёл по «зебре». С различными травмами его отвезли в больницу.

Как сообщили очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», водитель «Пазика» объезжал маршрутку. Пострадавшего мужчину отбросило на несколько метров.

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