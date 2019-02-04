«Лексус» снёс двух пешеходов и остановку на Салтыкова-Щедрина

Около 20:00 в субботу, 2 февраля, авария с двумя пострадавшими произошла на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе дома №48.
По предварительной информации ГИБДД, 27-летний водитель Lexus LS430 ехал со стороны улицы Беляева в сторону Николо-Козинской, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, сбив при этом 32-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. Пострадавшие попали в больницу.
- Прижало женщину, перелом обеих ног, один из них открытый, - рассказывали очевидцы в группе «Калуга жесть». - Мужчина - разбито лицо. Водитель цел.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Рено» провалился в огромную яму, оставленную коммунальщиками 04.02.2019 11:59
Восемь пострадавших в ДТП детей остаются в больнице 04.02.2019 11:02
Губернатор: дорожные условия не были причиной аварии с автобусом 04.02.2019 09:27
Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей 04.02.2019 08:41
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: