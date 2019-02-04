«Лексус» снёс двух пешеходов и остановку на Салтыкова-Щедрина

Около 20:00 в субботу, 2 февраля, авария с двумя пострадавшими произошла на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе дома №48.

По предварительной информации ГИБДД, 27-летний водитель Lexus LS430 ехал со стороны улицы Беляева в сторону Николо-Козинской, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, сбив при этом 32-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. Пострадавшие попали в больницу.

- Прижало женщину, перелом обеих ног, один из них открытый, - рассказывали очевидцы в группе «Калуга жесть». - Мужчина - разбито лицо. Водитель цел.

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