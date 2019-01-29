Авария остановила троллейбусы в центре Калуги

Около 13 часов во вторник, 29 января, на улице Гагарина в Калуге недалеко от сквера Мира столкнулись легковушка и троллейбус.

По сообщению очевидцев, у паркетника разбит бампер. Троллейбус видимых повреждений не получил. Пока непонятно, выезжала ли легковушка задним ходом на проезжую часть либо наоборот водитель поворачивал с Гагарина во двор направо.

Из-за этой аварии в сторону сквера Мира не могут проехать троллейбусы маршрутов №3 и №18.

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