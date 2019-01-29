Шестилетняя девочка потерялась возле детского сада

Вечером в понедельник, 28 января, на улице Георгия Амелина в Калуге рядом с детским садом потерялась шестилетняя девочка.

По сообщению очевидцев, ребёнка из группы забрала мама. На территории сада она с кем-то разговорилась, и в это время девочка ушла.

Самостоятельно девочку найти не удалось, родители разместили призывы о помощи в соцсетях. На улицы района вышли десятки людей. Как сообщили жители в группе «Калуга жесть», девочку нашли примерно в 19:10. Она сама дошла до соседей. С ребёнком всё в порядке.

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