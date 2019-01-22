Экономная парочка оставила соседей без газа на двое суток

В Малоярославце дом №62 на улице Григория Соколова почти на двое суток остался без газа. Виной тому стало самовольное подключение газовой колонки одними из жителей.
- Они решили поменять газовую колонку самостоятельно, но получилось как в той половице: жадность сгубила, - сообщает во вторник, 22 января, газета «Малоярославецкий край». - Все перепутали: где газ подключается, они подключили воду, и наоборот. Спелиалистам «Малоярославецмежрайгаз» пришлось откачать воду из газопровода, затем в каждой квартире производили пуско-наладочные работы. В общей сложности это заняло двое суток - с 19 по 21 января.
Газовики напоминают, что самовольное подключение любого газового оборудования запрещено законом. Вести работы имеют право только специализированные организации.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Женщину сбили на тротуаре на улице Ленина 22.01.2019 11:32
Жильцов калужской многоэтажки эвакуировали из-за пожара 22.01.2019 10:58
«Форд» с заклинившим рулём протаранил автобус 21.01.2019 15:37
9-летний мальчик пострадал в автобусе, который врезался в фуру 21.01.2019 11:59
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: