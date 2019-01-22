Экономная парочка оставила соседей без газа на двое суток

В Малоярославце дом №62 на улице Григория Соколова почти на двое суток остался без газа. Виной тому стало самовольное подключение газовой колонки одними из жителей.

- Они решили поменять газовую колонку самостоятельно, но получилось как в той половице: жадность сгубила, - сообщает во вторник, 22 января, газета «Малоярославецкий край». - Все перепутали: где газ подключается, они подключили воду, и наоборот. Спелиалистам «Малоярославецмежрайгаз» пришлось откачать воду из газопровода, затем в каждой квартире производили пуско-наладочные работы. В общей сложности это заняло двое суток - с 19 по 21 января.

Газовики напоминают, что самовольное подключение любого газового оборудования запрещено законом. Вести работы имеют право только специализированные организации.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.