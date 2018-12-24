Женщина вылетела из «Лады» после столкновения с автобусом

Около 8 утра в понедельник, 24 декабря, в деревне Спас-Загорье Малоярославецкого района на дороге между Киевским и Варшавским шоссе столкнулись «Лада Приора» и рейсовый автобус.
По предварительным данным, водитель легковушки на заснеженной дороге не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус.
В результате столкновения водитель оказался зажат в авто, а его пассажирку выбросило через лобовое стекло на дорогу. Женщина не была пристегнута. У неё подозревают серьёзную травму позвоночника.
В автобусе находилось около 40 человек, все они ехали из Обнинска в Малоярославецкий район. В салоне упала одна женщина, её с травмами отвезли в больницу.
На несколько часов дорога между двумя трассами оказалась перекрыта. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства ДТП.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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