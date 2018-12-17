Авария перекрыла выезд из Калуги

Около 19 часов в понедельник, 17 декабря, на подъездной дороге к Калуге от Киевской трассы произошла авария, которая практически полностью перекрыла выезд из города.

В черте Мстихино на повороте на Воротынск притёрлись пять машин, сообщают очевидцы.

- Авария на 2,5 полосы, протиснуться можно только слева, где поворот на Воротынск, - написал один из водителей. - Всем, кому прямо, объезжать лучше через само Мстихино.

Пробка на выезд из города по состоянию на 20:15 начиналась в Анненках.

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