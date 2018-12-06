Тело мужчины нашли в сгоревшем доме

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 6 декабря, в деревне Пушкино Медынского района сгорел дом. При тушении пожара спасатели нашли тело мужчины.
- По предварительным данным, хозяева использовали данный дом как дачный и последний раз были там в октябре, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В настоящее время личность погибшего устанавливается.
Следователи выясняют причины пожара, а также наличие или отсутствие признаков криминальной смерти на теле погибшего.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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