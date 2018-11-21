Поезд Калуга - Москва раздавил женщину

В районе станции Садовая электричка Калуга - Москва насмерть сбила женщину. В среду, 21 ноября, об этом нам рассказали в Калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

По предварительной информации, 60-летняя жительница Калуги переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

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