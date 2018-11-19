Пять человек пострадали в столкновении «Лады» и «Ленд Ровера»

Днём в воскресенье, 18 ноября, на дороге между Козельском и Калугой недалеко от Перемышля столкнулись «Лада» и «Ленд Ровер».

На перекрёстке 65-летний водитель иномарки, ехавший со стороны деревни Ильинское, не уступил дорогу «Ладе».

В аварии пострадали пять человек: водитель и пассажирка «Ленд Ровера», а также 22-летний водитель «Лады» и две его пассажирки этого же возраста.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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