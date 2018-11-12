Синие мосты встали из-за аварии

Утром в понедельник, 12 ноября, авария произошла в районе Синих мостов в Калуге. Из-за этого движение затруднено во всех направлениях.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», на улице Тарутинской фура «догнала» отечественную легковушку.

Пробка со стороны центра растянулась до перекрёстка с улицей Бутома.

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