Три человека погибли в микроавтобусе, который протаранил дерево

Около 5 утра во вторник, 6 ноября, на 86 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области произошла авария.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Ситроен» ехал со стороны Калуги, уснул за рулём и через встречную полосу съехал в кювет, где на высокой скорости врезался в дерево.
Три человека погибли на месте. Ещё шестеро попали в больницу.
В «Ситроене» ехали рабочие из белорусского города Калинковичи Гомельской области. Они направлялись в Москву. По предварительным данным, водитель без остановки ехал почти всю ночь.
На месте продолжают работать полицейские.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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