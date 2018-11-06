Три человека погибли в микроавтобусе, который протаранил дерево

06.11.2018 09:15 2933

Около 5 утра во вторник, 6 ноября, на 86 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области произошла авария.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Ситроен» ехал со стороны Калуги, уснул за рулём и через встречную полосу съехал в кювет, где на высокой скорости врезался в дерево.

Три человека погибли на месте. Ещё шестеро попали в больницу.

В «Ситроене» ехали рабочие из белорусского города Калинковичи Гомельской области. Они направлялись в Москву. По предварительным данным, водитель без остановки ехал почти всю ночь.

На месте продолжают работать полицейские.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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