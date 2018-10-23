Велосипедиста сбили на улице Гагарина

Около 18 часов в понедельник, 22 октября, на улице Гагарина в Калуге на участке между Королева и сквером Мира сбили 29-летнего велосипедиста.

Водитель «Мицубиси» начинал движение от края проезжей части и не пропустил мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал в сторону центра.

У велосипедиста различные травмы, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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