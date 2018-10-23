На Правом берегу украли деревья

В Калуге продолжается массовая посадка деревьев. Однако не везде она проходит успешно. На прошедших выходных часть саженцев украли.
Две липы и один клён жители дома №6 по улице Хорошей собирались посадить утром в воскресенье. Деревья во двор привезли накануне. Однако ночью их украли.
- Вывезли на легковой машине, - рассказала нам жительница этого дома. - Соседи видели, но номера помнят не четко, заявление в полицию уже написано.
Проверка по этой ситуации ещё продолжается.
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